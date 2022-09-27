楊鎮浯穿上採蜜防護裝親自體驗採收蜂蜜的過程(于家麒攝)

楊鎮浯縣長品嘗親自採收的新鮮蜂蜜，吃起來別有一番風味(于家麒攝)

南華汽水廠在網紅踩線及媒體曝光後，已逐漸成為烈嶼必訪之景點(于家麒攝)

眾所期盼的金門大橋通車在即，便利的交通勢必將帶來更多的旅遊人潮。為做好通車前之各項準備，金門縣政府與國立高雄餐旅大學合辦之「因應大橋通車後烈嶼鄉觀光產業輔導實施計畫」自109年啟動，採陪伴方式共計輔導8家在地商家。

今(27)日下午，金門縣長楊鎮浯在計畫主持人劉喜臨教授陪同下訪視烈嶼觀光產業輔導成果，走訪投入輔導之部分商家。看見業者為金門大橋通車將帶來的人流商機，做足了迎客服務的準備，楊鎮浯甚為欣慰和肯定，期許透過縣府持續性的資源投入，帶動烈嶼觀光產業整體提升，在大橋開通後，招攬更多旅客來烈嶼旅遊，深度體驗烈嶼的人文風情，進一步帶動青年返鄉及經濟成長。

首站走訪在地養蜂人家「海霓蜜坊」，從空間重整到品牌識別系統，整體空間讓人耳目一新，並開發出以蜂蜜為主的野餐套組，讓遊客能在烈嶼美麗的海岸線旁輕鬆野餐。縣長楊鎮浯也穿上採蜜防護裝親自體驗採收蜂蜜的過程，品嘗在地鮮採蜂蜜的甜美滋味。

第二站走訪烈嶼特色商家之一的「南華汽水廠」，店家透過硬體空間和氣氛重新營造，並結合在地文化資源，推出「烈嶼鄉在地文化小旅行體驗遊程」、「數位優化」、「上架電商平台」，在網紅踩線及媒體曝光後，南華汽水廠已逐漸成為烈嶼必訪景點。

緊接著來到「沐珈啡」，這是今年由烈嶼在地青年所創業之特色餐廳，經由輔導團隊的協助下，將餐飲技術再升級，針對菜單及店內陳設也重新調整，大幅改善工作效率。

最後一站來到「源興興柑仔店」，由傳統的柑仔店進行轉型，以視覺設計系統和故事行銷的方式，再由擺盤的重新設計，將餐點的視覺提升，突破一般人對柑仔店的想像，也讓源興興老字號風華再現。

楊鎮浯在訪視完輔導店家後，除了感謝高雄餐旅大學的協助及業者願意提升經營品質，縣府透過觀光處及建設處的跨單位合作，讓烈嶼觀光產業有亮眼輔導成果，在金門大橋通車後，相信店家的感受會更加明顯。最後也指示縣府團隊要持續投入資源，輔導更多的青年返鄉工作，讓烈嶼的觀光能量與品質持續升級，迎接解封後的世界觀光潮。