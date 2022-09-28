基富通最新統計，過去5年，平台上每月定期定額扣款人數成長超過5倍，其中，30歲以下的年輕人定期定額人數成長超過8倍，高於整體平均值。除了基金定期定額顯示30歲以下的「小白」勇於低點不停扣外，在股市方面，新交易模式「個股定期定額」和「盤中零股交易」，也都形成一股新「小白」投資風格。相較於在股市操作多年的「前輩」們，新「小白」投資風格，在20年首見的強勢美元、高通膨引發經濟衰退的環境下，令「前輩」心驚膽跳、冷汗直流。

群益投信投資長李宏正認為，這股新的投資風格，的確和過去不同，操作上更勇敢。野村投信國內股票投資部主管姚郁如認為，今年不只是台灣，全球的股市修正都還不夠，市場的「悲觀」和「失望」情緒，都還沒觸頂。富邦投信投資策略師徐翊達認為：目前美國沒有能力控制通膨的關鍵之一是美國石油價格偏高，政府無力要求石油公司增加生產，又不願意對石油公司開徵「暴利稅」；因此，美國通膨雖然不會失控，但只要通膨仍居高不下，高利率還是會維持一段較長的時間。美國目前要回收之前QE的浮濫資金，FED過去幾年QE也造就美股翻倍上揚，現在QE要退場，股市回跌只是剛剛好而已。野村投信投資長周文森認為，美元指數看到120並不會意外，4Q經濟衰退的壓力升高。

主管機關自2017年起，開放國內券商開辦台股定期定額服務，開辦至今4年多，台股定期定額投資金額從當年12億元，已攀升至2020年171.3億元，3年大增13倍。而根據集保大數據平台統計，今年前8月定期定額的成交總金額已達434億元，平均每月超過54億元，年增約69%；而參與定期定額的投資人也突破39萬戶，年增41%。從定期定額標的角度來看，今年前8月備受投資人青睞的前10檔定期定額標的中，共有6檔ETF及4檔個股；包括:元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、富邦台50(006208)、國泰台灣5G+(00881)、富邦公司治理(00692)、台積電(2330)、兆豐金(2886)、玉山金(2884)、合庫金(5880)等。

至於在基金方面，基富通證券指出，由於平台上大多為自主投資人，而且以長期理財規劃為目的，定期定額因為能夠分散進場時間點、攤平資金成本，達到降低波動風險的特性，更重要的是，時間到了自動扣款，免除追高殺低的人性弱點，所以逐漸成為基金投資人的主要操作方式。

新「小白」投資風格，讓今年以來，全球股市在面臨FED暴力升息，以及烏俄戰爭等利空時，即使法人大賣超，股市逢低都還有低接支撐。

在「小白」們勇敢定期定額加碼之際，野村投信國內股票投資部主管姚郁如說，台股企業因庫存仍高，企業目前仍持續下修獲利展望，現在大盤還沒到真正的底部，整體而言，包括基本面與心理面都還需要時間。台股評價面已從高峰下跌，本益比(P/E)的下修幅度比較快，目前約為11倍，是平均值以下負2.5個標準差的水平，雖然股市在現階段的水準有機會出現反彈，但仍需一段時間才會有較大的行情出現。2023年台股的配息率有可能低於今年的4.3%，尤其是部分金控今年遭到防疫保單利空洗禮，因此對金控明年的配息維持較保守的看法。