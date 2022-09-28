雲林一名唐姓男子今年1月逛連鎖文具店時，見前方有一名女子正在選購物品，竟伸手觸摸對方臀部，慘被報警移送法辦。刑事部分，唐男依犯性騷擾罪，應執行拘役50天，民事部分，唐男須賠償6萬元。

判決書指出，今年1月間唐男前往雲林某間連鎖文具店，發現前方有一名女子正在選購商品，便於大庭廣眾之下，出手觸摸女子的臀部，該名女子遭侵犯嚇得立刻報警處理。

唐男接受偵訊時，坦承犯行，檢察官核對唐男自白與女子的指述，認為情節相符，再加上現場監視器影片與翻拍照片等事證，堪認唐男的罪嫌，依法向法院聲請簡易判決。

刑事部分，唐男依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾等2罪，各處拘役30日，應執行50日，得易科罰金5萬。

另外，被害女子也提起民事賠償，女子主張，唐男侵犯她的身體隱私部位，除了讓她飽受驚嚇，她更覺得清白身體平白遭受陌生男子污辱極為噁心，除了丟棄該件褲子外，迄今在公共場所仍覺得心存餘悸，心神無法鬆懈，故依法求償9萬元撫慰金。

雲林地院審理時，唐男對於女子的求償金額沒有任何意見，法官認為女子求償有據，審酌雙方經濟能力與案情等，認為唐男應賠償6萬元為適當。可上訴。