統計近十年以來，金融市場歷經金融危機、中美貿易戰、新冠疫情等重大事件，雖然使得非投資等級債券當年度出現負報酬，然隔年翻正後連續正報酬機率高。由於科技非投資等級債，具備低違約率、低波動風險、收益成長三大優勢，日盛投信建議投資人若挑選非投資等級債券基金，可選擇美國創新科技含量較高者。而瑞銀信託副總裁陳碩存也認為，4Q是介入債市的時機點。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，非投資等級債券中長期勝率高，以ICE科技非投資等級債與全球非投資等級債指數為例，2012年以來，從未連續兩年下跌作收，且一旦報酬率由負翻正後，後續則出現二年~三年的連續正報酬，連續上漲動能強勁。觀察2018年中美貿易戰爆發，當年度ICE BofA科技非投資等級債下跌1.94%，之後連續三年為正報酬，分別為15.32%、8.56%、3.45%。主因在於創新科技非投資等級債券具有定期債息收入，並掌握創新科技大趨勢所帶來的資本利得增值契機。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊分析，回顧2010年迄今ICE非投資等級債市四度遭遇市場利空事件、使殖利率大幅飆升至8.75%以上，當下反倒是價值浮現時機，假設掌握時機進場投資並持有一年，平均總報酬可高達20.3%。殖利率投資價值攀升、實為加碼好時機，投資人可趁勢布局。

以美國個人儲蓄率來觀察，陳碩存指出，美國儲蓄率自2020年衝高到26%之後，如今隨著疫情好轉而開始下降，目前來到5.1%。若未來儲蓄率繼續維持低檔甚至是更低，就代表大家仍願意消費，加上勞動市場、非農就業數據也有不錯表現，顯示美國經濟軟著陸的機會較高。