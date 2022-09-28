全台百貨週年慶陸續起跑，各大餐飲品牌亦摩拳擦掌，推出各式優惠促銷活動招攬來客，全力衝刺業績。瓦城泰統集團為迎接疫後鬆綁的第一個週年慶，集結旗下七大品牌推出「相聚食光 週年禮讚」促銷活動，凡於各百貨商場週年慶首五日至店內用餐，消費滿額即贈超人氣明星菜色；週年慶全檔期再加碼六品牌消費滿千贈300元抵用券、大心內用點購主食即贈酥炸蝦醬雞米花招待券。

瓦城泰統集團「相聚食光 週年禮讚」活動，首度祭出滿額贈明星菜的限定優惠，顧客於各百貨商場週年慶首五日期間，至瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN及月月泰Thai BBQ六品牌餐廳用餐，內用消費單點滿2,000元即可獲得「首五日限量招待禮」-人氣明星菜乙份，包含瓦城《原味月亮》、1010湘《神仙孜然肋排骨(3支)》、時時香《霸王甘蔗蝦(3支)》等備受消費者喜愛的品項。

大心與大心EXPRESS內用消費滿700元則分別贈送人氣小點《啾心小蝦餅》及《啾心鮮蝦棒(1支)》。「首五日限量招待禮」每店每日限量10組。

瓦城旗下六品牌再加碼推出「歡慶來店回饋禮」，週年慶期間於店內消費滿1,000元，即贈週年慶300元抵用券乙張並可可累贈，外帶外送每單贈送乙張。大心分店內用點購主食乙份，即贈週年慶酥炸蝦醬雞米花招待券乙張(可累贈)、外帶外送每單贈送乙張。