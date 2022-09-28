藝人王淨昨（28日）出席Dior於台北信義新天地A11開設的Miss Dior繁花愛戀快閃店。除了認真宣傳Dior彩妝之美，也認真當起了彩妝小天后，指導亞洲人選用色系應偏紫羅蘭色，能襯的膚色更顯白皙。而她也不藏私分享自己對約會妝最注重的就是雙唇，而唇妝秘訣在於先以護唇膏打底後再上淡淡的唇膏，就能打造迷人唇妝。但被現場媒體追問是要畫給誰看時，王淨先是愣了三秒，笑著回自己現在單身，如果有對象會對外公佈的。

Dior此次的繁花愛戀限量彩妝是以Dior創意總監Maria Grazia Chiuri於秀上設計的Miss Dior Millfiori圖騰為藍本，再由迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips以Miss Dior玫瑰色譜重新打造的限量彩妝，共推出2款「迪奧癮誘唇膏外殼」－包括帶有Miss Dior Millefiori繁花姿態的絕美外殼，或是以刺繡緞帶結合高訂蝴蝶結的緹花織帶，都十分搶眼。而於信義A11的快閃店也於9月29日-10/5日推出滿5000可得花藝師打造的愛戀花束Miss Dior香氛針管盒；10月6日-10月10日消費滿5000元可獲得Dior筆記本與專屬燙印服務。而全時段只要消費滿8000元更可獲得Miss Dior花漾帆布袋。