現在進場台積電算是好時機嗎？今（28）日台股開盤後，台積電（2330）出現「跌跌不休」的窘況，從447元開出，最終收在438元。台積電長久以來都被網友稱為「護國神山」，對於其股價寄予厚望，不過就有人好奇，目前跌到4字頭的台積電「大家真的敢買嗎」？

鄉民在《PTT Stock板》發文表示，曾有人說「600以下的台積電閉著眼睛買，500以下的台積電是天上掉下來的禮物」，但今（28）日早盤台積電股價已經來到440元，可說是進場的大好時機，原PO也好奇：「台積電股價4字頭了，大家敢買嗎」。

貼文曝光後引發熱議，鄉民紛紛留言，「有啊！目前掛440買5股，慢慢買，資金不多」、「神山是信仰，沒有人在停損的啦」、「好公司，下跌就是買起來啦」、「怕沒買到甜甜價」、「零股塔蓋起來」、「買啊～越跌越買」、「還有連GG都不敢買的？乾脆退出台股吧」。

但也有股民對此相當不為然，「早就4字頭很久了不是」、「爛死了！牛皮吹破，230考慮考慮」、「跌破200再考慮啦」、「再等380元分批買，這波感覺國安也擋不住」、「都快破底了，手綁一綁啦！下星期搞不好有3字頭」。