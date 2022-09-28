Google旗下YouTube在一年一度的台灣YouTube Brandcast中宣布，YouTube在台灣觸及超過9成18歲以上民眾，Google委託市調機構益普索進行的《WhyVideo 2022》調查，則顯示短影音快速崛起、消費者已習慣透過聯網電視在YouTube收看長影音、YouTube對消費者購物影響力放大。

TikTok快速崛起逼使所有的社群平台正視年輕消費族群對短影音的需求快速爬升、疫情宅在家一度讓影音串流平台大受歡迎並加速有線電視剪線潮等趨勢下，YouTube表示，過去一年不同收視習慣的觀眾帶來三大趨勢，包括短影音快速崛起、民眾越來越習於透過聯網電視以YouTube收看長影音、YouTube對消費者購物影響力放大。

雖然YouTube推出短影音Shorts應戰TikTok，戰果並不輝煌，不過YouTube仍指出，短影音Shorts每天平均有300億觀看次數、每月有15億登錄用戶，Shorts推出一年來，越來越多演藝人員透過短影音和粉絲互動，不只#MYBTStory挑戰迅速風靡全球，歌手周興哲和周杰倫也製作Shorts和歌迷交流，並強調YouTube是台灣18～24歲年輕人觀看長、短影音的優先選擇。

而在長影音方面，Google引用調查《WhyVideo 2022》指出，有超過半數的受訪者認為在電視上看YouTube等同於看電視，而且YouTube觀眾在連網電視上收看長影音的時間，比去年增加超過九成。光是在今年6月，台灣人每天觀看YouTube的時間已經超過85分鐘，最多的人選擇在晚間8點到11點透過電視觀看。

最後，YouTube強調平台對購物的影響力與日俱增，YouTube原本就充斥各種產品開箱、使用教學、評測和推廣等相關影片，Google引用調查《WhyVideo 2022》指出，62％台灣觀眾同意YouTube幫助他們決定要買什麼，Z世代甚至認為YouTube是最能幫助他們做出購物決策的影音平台，84％台灣觀眾認為YouTube影片中的廣告有助認識新品牌或新產品。因此，YouTube在今年升級Shoppable Ads，讓YouTube影片變成虛擬店面，同時也陸續推出更多YouTube的購物功能，讓消費者能直接在影片上購物。