「假設外資短期內撤出1,000億美元」，今早在立法院財委會再成為立委質詢央行總裁楊金龍的焦點，楊金龍今天重申，假設外資短期內撤出1,000億美元，只要使用外匯管理措施就足夠應付，在我任內絕對不會動用外匯管制。楊金龍也認為，今年美股和全球股市的重挫，只是「物極必反」的修正。楊金龍並不認同全球股市進入「熊市」。

楊金龍表示，所謂的外匯管理，是指密切注意外資進出，大額通報，並評估請喝咖啡。今年到目前為止，已經偶爾有請喝咖啡的個案。管理的情境下，資金進出仍是非常自由的。

立委沈發惠表示，歷史資料顯示，外資匯出的前3大紀錄，第一名是2008年的295.66億美元；而立委賴士葆則表示，外資今年在台匯年1.2兆元新台幣。楊金龍表示，今年央行已經在市場淨賣超82億美元調節市場。

對於3Q央行僅升息半碼政策利率和1碼的存準率，楊金龍表示，主要目的是壓抑通膨，絕不涉及股市和選舉考量。