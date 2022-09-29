Y2K風格風靡整個時尚圈，本季不少品牌也融入此一風格的元素，而VERSACE則直接把千禧年時的Y2K名媛KOL始祖芭莉絲希爾頓（Paris hilton）請到現場，作為2023春夏女裝閉幕女模，只見她腳踩粉色尖頭、4英吋的跟鞋，搭配閃亮粉紅迷你裙搭配粉色系薄紗，單手插腰扭腰擺臀地進場，引起現場一片驚呼，做足娛樂效果。

超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）以貼身連帽針織洋裝現身，演繹VERSAC創意總監眼中的自信女人魅力。（VERSACE提供）

超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）以本季重點色紫色洋裝，披上紫色薄紗煞氣十足。（VERSACE提供）

VERSACE 2023春夏女裝系列以「黑暗哥德風女神」為繆思，品牌創意總監表示「「我向來欣賞叛逆者，一個帶點女王風采，大膽展現自我的時尚態度的女神。」故本季服裝大量運用個性十足的流蘇、金屬鉚釘為裝飾，線條硬挺的機車夾克等等也經常出現，但深藏在VERSACE性感基因，可不會因此被掩蓋，以名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）演繹的黑色針織洋裝為例，本季運用許多挖洞設計、貼身剪裁、雪紡透膚材質等等，形塑VERSACE獨有的「性感」氣質，再搭配硬挺的皮革線條，則呈現亦柔亦剛的多元女性特質。

VERSACE 2023春夏女裝系列以DARK GOTHIC GODDESS為靈感繆斯，色彩搭配以黑色和紫色為主。（VERSACE提供）

典雅的Greca Goddess包。（VERSACE提供）

La Medusa系列包款推出運用鉚釘、皮革流蘇和亮面材質的包款。（VERSACE提供）

色彩方面本季主打黑色、紫色，印花則結合熱帶花卉、品牌標誌性圖騰、斑馬圖案等等，配件方面La Medusa系列，包括2023早春系列推出的改版休閒包La Medusa Repeat，均採用該系列標誌性的鉚釘、皮革流蘇和亮面材質;Greca Goddess包則有全新亮綠和紫色配色。鞋履方面，全新Medusa Anthem系列鞋履包括涼鞋、短靴和瑪麗珍鞋,均採用Versace充滿童趣設計的重金屬質感的加大橡膠鞋底，可愛時尚兼備。

VERSACE 2023春夏女裝系列。（VERSACE提供）

VERSACE 2023春夏女裝系列。（VERSACE提供）

VERSACE 2023春夏女裝系列。（VERSACE提供）

VERSACE 2023春夏女裝系列。（VERSACE提供）

VERSACE 2023春夏女裝系列。（VERSACE提供）