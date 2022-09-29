朋友是人生中非常重要的財富之一，但近朱者赤，近墨者黑，若交到壞朋友，後果恐怕不堪設想。《搜狐網》運勢專欄分享，生肖屬虎、龍、豬、猴、羊的人都很講義氣，不僅為人開朗又大方，更願意在朋友需要幫助時伸出援手，有這樣的朋友可要好好珍惜。

▍生肖虎

說到講義氣，就不能不提到生肖虎，他們不僅愛交朋友，也很重視朋友，只要是自己樂意結交的對象，不管貧富貴賤都平等對待，當朋友有難時，即便對方沒有上門求助，他們也會主動伸出援手，有錢籌錢、有力出力，有這樣的朋友可要好好珍惜。

▍生肖龍

生肖龍之所以對待朋友豪情仗義，是因為他們認為，對方既然願意當自己的朋友，那哪有不挺朋友的道理！他們為人熱情真誠，不會因為你的地位比他們低就看不起你，不過他們有心直口快的壞毛病，常常得罪了人也不知道，所以想和他們交朋友的話，可要先做好心理準備。

▍生肖豬

別看生肖豬喜歡享受奢侈生活、身邊不缺有錢有勢的人，就以為他們肯定是勢利眼，其實不然，相反的他們對每個人都非常和善，對朋友尤其看重，根本不會在乎對方背景如何，只不過他們對不同的朋友有著不同的相處方式，雖然本意是為了避免別人尷尬或不適，但難免被有心人誤以為他們狗眼看人低。

▍生肖猴

生肖猴值得深交的原因在於他們心胸開闊、為人大方、不太會計較，跟他們交朋友，你不需要太過小心翼翼，害怕不小心得罪他們，即使有時惹他們不高興，他們也會很快忘記，繼續與你交好，再加上他們開朗樂觀、風趣幽默，所以和他們相處總會讓人感到舒適。

▍生肖羊

生肖羊對待朋友不會捧高踩低，當你春風得意時，他們會遠遠避開，笑著祝福，但當你落難、需要幫助時，他們卻是第一個到你身邊給予安慰，伸出援手的人，即便你曾經犯過錯，甚至傷害他們，他們也不願意看著你難過，能有這樣的朋友，可說是人生一大幸事！