10月壽星完成這一小鍋指定任務玩抽獎，有機會免費吃「鮮嫩無骨雞腿肉套餐」。（這一小鍋提供）

聚推出湯頭免費升級活動，私訊臉書小編喜歡的蔬菜就可品嘗「札幌熊起司牛奶湯」。（聚日式鍋物提供）

麻辣45首次推出380元親民價「日本A5和牛片」搶攻鍋物經濟。（乾杯集團提供）

雙十國慶將至，代表今年最後一個連假要來了，正好天氣漸涼，火鍋品牌摩拳擦掌端出一系列超殺優惠，包含套餐5折、抽獎免費吃鍋等，預算有限的學生族也能滿足嗑肉慾望，整體業績有望帶動至少2成以上。

築間強打「美國極上熟成雪花牛肉鍋」，以牛腹部打造軟嫩口感，咬下可感受牛油香氣，即起點購此鍋並於品牌社群平台打卡就可免費升級1.5倍肉量（約300克），業者透露：「目前訂位近8成滿，預計能帶動5成以上業績。」

這一小鍋今年10月13日迎接5歲，當天壽星吃鍋可享鍋物套餐5折，其他天的壽星則有最多5樣單點品項5折優惠；另品牌主推搭各式湯頭都美味的「鮮嫩無骨雞腿肉套餐」，雞肉細緻不乾柴，壽星們至粉專完成任務就有機會抽該套餐兌換券。

聚日式鍋物提供逾20款蔬菜讓消費者想吃多少就吃多少，10月16日前只要在臉書私訊小編喜歡哪款蔬菜，就能獲得湯頭免費升級兌換券，感受「札幌熊起司牛奶湯」濃厚奶香。承襲重慶麻辣鍋「九宮格鍋」吃法的麻辣45，首次推380元親民價「日本A5和牛片」，不管是商務聚餐或家庭客都能嘗頂級滋味。