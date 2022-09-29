教育部體育署29日舉辦「2022年學校體育傳炬獎頒獎典禮」，從各縣市及單位推薦名單中選出41個獲獎機關、團體及個人，教育部部長潘文忠及體育署代理署長林騰蛟均親自到場祝賀，並表揚對基層學校體育著有貢獻的團體單位、教師及教練們。頒發獎項包含團體獎項、個人獎項及特別獎項等。

潘文忠表示，近兩年來，因為新冠肺炎疫情，讓基層體育推動充滿考驗，感謝教育界及體育界夥伴一同努力因應，尤其許多教師與教練要透過線上方式創新教學，是挑戰也是契機，讓體育教學更多元，也感謝學校及地方縣市政府，都是國家防疫隊的一員。潘文忠指出，所有獲獎者及單位就如同學校體育傳炬獎項設計的火炬般，在基層肩負起點燃推廣運動的小火苗，就像聖火傳遞般，照亮體育教育的發展前程。

體育署表示，今年共有74件申請案件，歷經4個月審慎評選後，最終選出41個機關、團體與個人獲得今年學校體育傳炬獎，團體獎項包括績優機關獎及績優學校獎，個人獎項有教學傑出獎、活動貢獻獎、運動教練獎，以及特別獎項有學校體育奉獻獎及終身成就獎。