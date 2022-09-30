台中一名富家男大生（21歲）被指控去年5月於某超商偷竊一副299元的入耳式耳機，儘管他矢口否認，法官不採信辯詞，於本月14日依竊盜罪判處4個月有期徒刑，可易科罰金12萬元，可上訴。不料他昨（28）日卻被發現陳屍於某百貨公司廁所內，其母則認為兒子可能是被冤枉委屈而想不開，而檢警也判定該生死亡並無外力介入。

據判決書指出，該生家境小康，他被指控於去年5月於某超商竊取1 副價值299 元的入耳式耳機，地院審理時，該生辯稱不記得有去過失竊店家，案發當時人應該在家睡覺，不是他騎車去偷的，該機車也有別人會騎。

超商店長表示，案發當日上午10時許，他於清點貨品時發現少了一副耳機，於是檢視店內監視器，發現有名男子於凌晨騎乘機車到店內，男子身穿黑色衣服、短褲、頭帶黑色安全帽；該名男子先是請店員做一杯咖啡，隨後趁店員不注意時從貨架上拿一副耳機放進自己的袋子，但只結帳咖啡就離開。

超商店長表示，報案之後，該生曾在去年8月到店裡找他談和解，表明願意賠償，要求他撤銷報案，並向警察說是店內自己遺失而無被竊之事，但他沒有同意，且該生當時所騎乘的機車與案發當日的相同。

超商店員也表示該生在去年8月間確時有來到店內找店長，似乎是談論偷竊的事情，但對於詳情並不清楚。

該生的祖母則表示，她是機車的登記車主，去年5月至7 月間大都是孫子在用車，孫子有機車的鑰匙，可以自行使用，且在這段時間也沒有失竊過，案發當日監視器畫面中男子的安全帽跟孫子的相同，該名男子外觀輪廓也蠻像孫子的。

法官認為，若本案並非該生所為，又何需私下聯絡超商店長表明願意賠償，並要求其向警方更改報案內容，且店長就該生行竊之過程證述明確，其祖母也證稱他有在使用機車，且與監視器所拍下之車輛一致；另外，竊盜嫌疑人輪廓與該生相似，他雖辯稱案發時不在現場，卻始終無法提出任何不在場證明，據此依竊盜罪判處4個月有期徒刑，可易科罰金12萬元，可上訴。

然而，該生於前幾日收到法院判決書，昨（28）日卻被發現陳屍於某百貨公司的廁所內，其母表示，該生與家人討論判決時，仍堅持自己沒有犯罪，無辜被法官判刑，隨後稱心情不好，外出散心，怎料會因此想不開；檢警則認為，該生死亡並無外力介入而結案，遺體交由家屬安葬。

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