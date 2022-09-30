後疫情時代與病毒共存，許多民眾紛紛開始規劃出遊行程，加上天氣熱需要多喝水，有時卻遇到廁所不外借、不好找的局面，讓許多深受失禁所苦的民眾相當困擾。還好有富堡的安親活力褲，不僅讓有輕微漏尿困擾的人避免尷尬、打破了傳統成人紙尿褲的使用限制，更讓一些因長時間工作不便如廁，或是需要長時間外出的民眾，更方便的獲得舒緩替代的方案。

隨著年紀增長，身體機能的改變，越來越多人都有漏尿的困擾。而且隨著時間變長，漏尿的狀況越來越容易發生，帶來的尷尬也越多。千萬別小看漏尿問題所伴隨的影響，許多年長者害怕漏尿會有異味飄出、也擔心頻繁如廁會不好意思，所以拼命憋尿，甚至減少外出，造成心理與身體的負擔越來越大。再加上夏季天熱需要喝水，但是又擔心外出不好找廁所，或是對廁所的衛生有疑慮，以至於乾脆不喝水或少喝水，結果導致泌尿系統發炎，反而得不償失。

安親活力褲就是針對消費者的需求與困擾，所特別設計的商品。上市以來，以四大優勢，一掃生活中的排尿麻煩事。首先是創新的0.2公分全芯體內棉，讓產品輕薄貼身且吸收均勻，不會有變形與結塊的隱憂。第二點是輕薄透氣不悶熱，舒爽度就像穿內褲一般沒有異常感；第三是4公分防漏隔邊的設計，自在活動也不怕外漏，還能抑菌防臭，讓人保持安心自信；最後是穿脫方便，不用30秒就能輕鬆完成，且產品在腰圍處用顏色標記前後，聰明設計不怕穿反，並附上拋棄貼，大幅減少丟棄體積。

安親活力褲輕薄貼身且吸收均勻，透氣力強且防漏防臭，穿起來無痕又舒適。(圖/中時新聞網攝)

有別於過去傳統成人紙尿褲總是厚重的形象，安親活力褲採用輕巧瞬吸的設計，穿上不留痕跡，同時照顧好消費者的面子與裡子，多次引起使用者與網友的好評。只要是在他人協助下或能自行行走的消費者，皆適用安親活力褲，彈力柔軟腰圍符合每個人的身型，不勒腰也不會有束縛感，隨心所欲活動都自在。一件安親活力褲能吸收約2-3次尿量，一般外出旅遊或登山隨身攜帶兩件就夠，不必再大包小包搞得滿頭是汗，揮別因漏尿問題而不敢出門的陰霾，安心解放好心情。

此外，在防疫期間穿著整套防護衣的醫護人員，或是生產線人員、無塵室研究員、長期在外久站的警消、老師、或長時間開會的工作者，也可以使用安親活力褲來減少憋尿不適。這些都讓商品超越以往只用在長照醫療的範疇，帶給更多民眾舒適與方便。

穿防護衣的醫護人員、生產線人員、無塵室研究員、久站的警消、老師，也可以使用安親活力褲來減少憋尿不適。(圖/中時新聞網攝)

安親活力褲提供S-M與L-XL兩種尺寸選項，民眾可以依照需求挑選合適的大小購買。現在除了可以在官網線上挑選外，在藥局、連鎖通路、與電商平台都有販售。有了安親活力褲，可以更安心活力的享受暢快舒適的生活，在健康與生活上雙贏。