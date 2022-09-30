消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至9月24日）初次請領失業給付人數周減1.6萬人，至19.3萬人，少於市場預期的21.5萬人，並創下5個月新低。上周初領失業金人數4周均值為20.7萬人，周減8750人。截至9月17日止當周，續領失業金人數減少2.9萬人，為134.7萬人，少於市場預期的138.5萬人。數據顯示即使聯準會持續大幅升息，但美國就業市場仍然強韌。

2.英媒報導，英倫銀行周三出手干預債市，主要因為投資銀行和基金經理提出警告，稱英國退休基金正面臨大規模追加保證金要求，這可能導致英國債市崩盤。在英國公債殖利率飆升之際，為支付龐大的保證金，英國退休基金可能不得不大規模拋售政府債券。上周英國新政府意外推出大規模減稅計畫，引發市場對其財政體質的擔憂，導致英國債市和英鎊同步崩跌，周一英鎊一度崩跌至1.0327美元，創下歷史新低，迫使英國央行在周三緊急宣布救市計畫，承諾將收購650億英鎊公債，英鎊聞訊強彈，英國債息也急速回落。

3.美國財政部宣布制裁多家中國與香港等地企業，理由是違反美國政府規定，協助伊朗出口化工與石油產品。新納入制裁名單的包括中國的中谷儲運舟山公司和贏仕船務公司，以及一些阿拉伯聯合大公國、香港和印度公司。

4.美國國會參議院周四以72票對25票通過臨時支出法案，以避免聯邦政府在中期選舉前關門，同時落實向烏克蘭提供的援助。這項支持聯邦機構到12月16日的法案將交至眾議院表決。

5.美國第二季國內生產毛額（GDP）季增年率終值為負0.6%，符合市場預期與先前公布的初值。第二季個人消費支出（PCE）物價指數終值上揚7.5%，高於初值（漲7.1%）。核心PCE物價指數終值為上漲5.6%，高於市場預期和初值（漲4.4%）。

6.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，利率還未達限制性水準，要降低通膨仍有更多工作要做。她表示，聯準會將持續升息，直至利率處於緊縮狀態，也將讓利率維持於高檔一段時間。

7.聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，近來金融市場因英國的新經濟政策而陷入劇烈震盪，但這不會改變聯準會的利率政策方向。聯準會上周發布的點陣圖顯示央行決策官員認為到年底前仍需要升息，而市場對此已有正確了解。布拉德日前表示美國的通膨仍然居高不下，聯準會有必要進一步大幅升息，基準利率到今年底應該升至4.5%。

8.墨西哥央行宣布升息75個基點，使基準利率升9.25%，再創歷史高，該央行並預告會再進一步升息，以抑制高漲的通膨。自去年6月起，墨西哥央行總計已經升息525基點。該國9月上半個月的通膨年率高達8.76%。

9.房地美（Freddie Mac）公布，美國30年期固定抵押貸款利率由前一周的6.29%急升至6.7%，創下2007年以來新高。

10.德國9月消費者物價指數（CPI）初值較去年同期大漲10%，超出市場預期的年漲9.4%，並創下史上最高的年通膨率。9月CPI較8月上漲1.9%，亦超出市場預期的月漲1.3%。

11.聯準會官員未暗示美國央行將緩和或改變其激進升息的計畫，美國公債市場再度大跌、債息再度彈升。美國10年期公債殖利率一度急升16.1個基點，報3.868%，尾盤報3.7%。2年期債息最高漲14.6個基點，報4.24%。許多美國公債殖利率已經高於標普500指數的現金殖利率（Dividend yield）。根據Refinitiv Datastream，最近標普500指數的現金殖利率約為1.8%。

12.美元指數尾盤跌0.41%，報112.14，盤中一度大漲1.06%，報113.79。英國央行持續買進公債以穩定市場，英鎊應聲大漲1.83%，報1.109美元，創下2020年3月來最大單日漲幅，甚至一度站回1.11美元大關，盤中曾大跌1.16%，報1.0763美元。據悉英國央行周四動用14.15億英鎊買進公債。歐元尾盤漲0.7%，報0.9804美元。美元漲0.2%，報144.355日圓。

13.主要產油國可望在下周討論減產，但全球經濟前景黯淡不利於需求，周四紐約期油跌92美分或1.12%，收在每桶81.23美元。布蘭特期油跌83美分或0.93%，報每桶88.49美元。

14.雖然美元回落，但聯準會料將繼續大幅升息，周四紐約期金收跌0.1%，報每盎司1668.6美元。其他貴金屬方面，12月白銀跌0.17美元，為每盎司18.71美元。1月白金跌0.60美元，為每盎司860.20美元。12月鈀金漲42.00美元，為每盎司2211.10美元。