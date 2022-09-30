美系針對立積(4968)出具最新研究報告，保守看待路由器市場持續疲軟，且面臨降級週期以及疲軟的零售購買力，故將立積目標價由150元調降到100元，維持中立評等，但仍肯定立積將在大陸WiFi 6和WiFi7的本地化趨勢中獲得的長期商機。

美系外資表示，立積(4968)下半年業務動能依舊疲弱，盈利能力恐持續下降，在歐洲、大陸路由器市場需求比預期更低迷下，立積第三季、第四季營收恐持平或下降，不僅如此，立積持續投入投資研發，包括傳感器、WiFi7等，這將會影響到營業利益率表現。維持立積中立評等、目標價由150元調降到100元。

美系外資表示，有鑑於路由器運營商規格的降級週期以及較弱的零售購買力，立積明年上半年營收可能持續疲軟，難出現強勁提升。規格上，發現大陸電信運營商已經開始降級週期(採用聯發科、瑞昱的解決方案)，以選擇導入PA(功率放大器)解決方案但不需要外部前端模組 (FEM)。另外，大陸零售市場的路由器需求也仍然很弱(例如華為、FiberHome、諾基亞等)，和個人電腦和智慧手機等消費電子產品類似。

長線來看，美系外資表示，仍然看好立積將從大陸WiFi 6和WiFi7的本地化趨勢中獲得的長期商機，儘管立積其業務在過去12個月中面臨逆風，但它仍在繼續發展其WiFi7、傳感器和過濾器業務以獲得長期機會。