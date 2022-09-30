預計於10月13日實施入境免居隔「0+7」新制，正逢聖誕與跨年假期即將到來，民眾出國旅遊的期待蓄勢待發，國內金融機構也摩拳擦掌搶支付商機。台新金(2887)旗下台新銀信用卡祭機票、訂房、購物最高33%回饋；富邦金(2881)旗下北富銀拚日、韓海外刷卡最好康。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵建議，想體驗久違的異國節慶民眾，刷台新信用卡規劃海外旅遊機票最高享15%回饋、訂房最高拿33%！蘇育徵指出，2022年11月30日前使用台新銀行信用卡於旅行社、航空公司、指定訂房網及國內飯店滿額享最高19%回饋，還有超人氣火鍋海陸雙人套餐券及網紅吹風機等好禮，指定旅行社行程還享最高現折NT$1萬；提前規劃訂房的卡友今年底前於6大訂房網Agoda、Hotels.com、Expedia、Booking.com、AsiaYo、Trip.com專屬網頁預訂飯店享最高33%優惠；此外，出入境時於昇恆昌免稅店刷昇恆昌聯名卡消費最高免稅再9折外，滿額可拿最高2500元新台幣昇恆昌禮券，海外消費也可享滿額最高6%，FlyGo卡、玫瑰Giving卡也有筆筆最高3%回饋。

看好自由行解禁及其帶動的海外消費，台北富邦銀行祭出日韓旅遊刷卡系列優惠，其中持J卡樂遊日韓，可享3.88%回饋無上限(含J Cash、J POINTS、JU卡)，持任一富邦信用卡，於雄獅、易遊網、可樂旅遊等8家旅行社消費滿額送1500元限量刷卡金。北富銀J卡今年1至7月海外刷卡金額較去年同期成長超過7成，成長幅度居北富銀所有卡別之冠；另外，隨著今年國內旅遊大爆發，旅行社刷卡更翻倍成長，今年1至7月刷卡金額年增率達122%。為了帶給卡友海外消費心理無負擔的旅遊體驗，2022年底前到日韓只要刷J卡即享3.88%回饋無上限以及多樣優惠，刷越多回饋越多，同時J卡核卡後綁定北富銀LINE官方帳號將還可享有4張日本特色伴手禮兌換券，到日本旅遊時可同步到東京、北海道、沖繩指定地點兌換驚喜禮品，眾多優惠讓J卡穩坐日韓旅遊市場上最優惠便利的「無腦神卡」。