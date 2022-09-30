歐洲股市在周五早盤走高。由於投資人擔憂激進的貨幣緊縮措施，將對經濟成長和企業獲利造成傷害，歐股近期受到重創。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤上揚4.13點或1.08%，為387.02點。此前受重創的油氣股、基礎資源股和銀行股出現領漲。

歐股在第三季相當慘澹，在7~9月之間下跌了5.2%，並預計成為連續第三個季的下跌。

今年稍早時爆發俄烏戰爭，震動該地區，推動天然氣價格上揚，天然氣市場至今一直面臨壓力。俄烏戰爭導致歐洲地區的高通膨，並引發人們對由央行主導的經濟衰退擔憂。

市場關注今日的歐元區9月通膨資料，這些數據可能會增強歐洲央行(ECB)在10月再次加息75個基點的根據。德國公布九月通膨率加速至10.9%，遠遠超出市場預期。

在個別股票中，義大利工業集團Webuild上漲2.4%；這家建築和土木工程商表示，預計其今年的商業業績將「明顯超過」財測指引。