美股三大指數上周五再度下挫，拖累港股第三季累跌4,636點或21.2％後，3日繼續走低，走盤開低1％。
恒指低開172點或1％報17,050點；截至10點30分，報17,041.86點，跌180.97點，跌幅擴大到1.05％。
國指低開49點或0.84％報5,864點；現報5,850.37點，跌63.71點，跌幅1.08％。
紅籌指數現報3,342.15點，漲3.5點，漲幅0.1％。
美股三大指數上周五再度下挫，拖累港股第三季累跌4,636點或21.2％後，3日繼續走低，走盤開低1％。
恒指低開172點或1％報17,050點；截至10點30分，報17,041.86點，跌180.97點，跌幅擴大到1.05％。
國指低開49點或0.84％報5,864點；現報5,850.37點，跌63.71點，跌幅1.08％。
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