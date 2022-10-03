美股三大指數上周五再度下挫，拖累港股第三季累跌4,636點或21.2％後，3日繼續走低，走盤開低1％。

恒指低開172點或1％報17,050點；截至10點30分，報17,041.86點，跌180.97點，跌幅擴大到1.05％。

國指低開49點或0.84％報5,864點；現報5,850.37點，跌63.71點，跌幅1.08％。

紅籌指數現報3,342.15點，漲3.5點，漲幅0.1％。

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