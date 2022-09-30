根據外媒取得消息，臉書母公司Meta Platforms執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）向員工表示，鑑於經濟前景不明朗，集團已經凍結人事，不排除進一步結構重整以降低成本。

隨著經濟衰退的跡象浮現，企業廣告支出縮水，迫使一些科技業者近月開始裁減人力。

Meta周四股價收跌3.7％，今年以來重挫逾59％，市值也從2021年9月的高峰縮水逾7,100億美元

祖克伯上周四在每周員工大會向員工發布凍結人事的消息。他說，「我原本預期經濟會趨於穩定，但就目前來看卻非如此，所以我們在規劃上必須保守一點。」

先前就有傳聞指稱，Meta未來數月將藉由裁撤人力等措施縮減至少10％的支出。

祖克伯周四還提到，Meta大部分的團隊預算會裁減，各團隊將自行處理人數更動的情況。

另據Meta內部通知員工的訊息指出，人事部門主管高勒（Lori Goler）表示，由於Meta試圖將支出降到最低，2023年所有團隊的預算會「非常吃緊」，暫停徵才可讓團隊聚焦於最重要的計畫。