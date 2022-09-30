警方見陳男試圖駕車逃逸，拔槍對車後輪連開4槍。(淡水警分局提供)

新北市今(30)日晚間驚傳槍聲，警方在淡水區中山路129巷口發現一名眼神飄移的男子駕車停在路邊，確認是毒品列管人員後請對方下車受檢，結果男子疑似心虛竟倒車逃跑，途中不慎撞傷1名婦人，警方見狀立刻對車輪連開4槍，但男子還是成功駕車往台北方向逃跑，最終男子逃了約1.1公里後遭追捕警力包抄逮捕，全案訊後將依妨害公務、公共危險罪移送地檢署偵辦。

事發在今晚8時21分許，警方當時在執行巡邏勤務時，淡水區中山路129巷口發現停著一輛銀色自小客車，車上駕駛座有名47歲陳姓男子眼神飄移，警方上前攔查時發現他是毒品列管人員，隨即請對方下車受檢。

沒想到陳男疑似心虛企圖逃跑，眼見車前有員警攔路隨即倒車改道，結果倒車時將一名62歲鄭姓婦人撞倒，警方見陳男試圖駕車逃逸，拔槍對車後輪連開4槍，但還是讓陳男成功逃跑，警方立即通知線上警力展開圍捕。

陳男駛離現場後沿中山路向台北方向逃跑，最終在跑了約1公里後在中山路派出所被警方包抄擒獲，當場被逮回派出所偵辦；據了解，由於陳男是台北市列管強制採尿毒品調驗人口，但他近期沒有定期前往驗尿，害怕自己因此遭通緝，所以在路上被警方攔查時，才會直接心虛逃跑。

鄭婦被撞倒後，所幸只有左腳擦挫傷，無生命危險，送往淡水馬偕醫院治療後已無大礙；至於陳男被捕後，車上並未搜到毒品，他訊後將被警方依妨害公務、公共危險罪移送地檢署偵辦，詳細案情仍有待警方釐清。

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