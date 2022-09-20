高雄日前清晨24歲陳姓男子騎車載女友21歲穆姓女子返家，途中違規遭警攔查，警方聞到陳男身上有酒味，向陳男詢問時，陳男孩矢口否認，而後座穆女則向警坦承「他有喝兩杯」，而過程中又查到陳男是酒駕通緝犯當場上銬並酒測，酒測值達0.67，依公共危險罪移送高雄地檢偵辦。穆女則依酒駕連坐規定開罰外，穆女哥哥的機車也慘遭吊扣牌照。

17日清晨6時15分許，新興分局五福二路派出所員警巡邏行經新興區文化路時，見到陳男停紅燈違規越過停止線，於是上前攔查，在對談過程中聞到陳男散發酒氣，對談也發現陳男有時回答得不清不楚。

「你有喝酒嗎？」員警先像陳男詢問，「沒有，我沒喝」陳男馬上回答，「他有喝2瓶！」但此時穆女在後座直接打臉陳男，陳男只好坦承有喝，但不曉得喝多少。員警在詢問過程中，發現陳男還是酒駕案通緝犯，在酒測前就被員警上銬逮捕。上銬過程中穆女還輕拍陳男的手臂，說「為什麼喝還要騎車？」，陳男聲淚俱下說「我只是想送妳回家」。

陳男於今年4月30日在苓雅區中華四路友人家飲酒後遭查獲，8月26日執行未報到遭到高雄地檢署發布通緝。後來陳男酒測值達0.67超標，追加一罪送辦，除了解送歸案外，再依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，陳男辯稱近期與友人合夥開酒吧，因為工作太忙忘記報到，並非故意不到案。昨日晚間載穆女到酒吧工作，上班時有喝數瓶啤酒，清晨返家時貪圖方便，認為還清醒便自告奮勇騎車載穆女返家。

另外，陳男騎乘的機車為穆女哥哥名下，穆女得知自己因酒駕連坐挨罰6000至15000元外，哥哥的機車還慘遭吊扣牌照，欲哭無淚表示早就勸誡男友不要酒後騎車。

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