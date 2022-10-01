新北市長侯友宜今（1）日公布影片《改變的勇氣》第四部曲，他也特別感謝一群「無名英雄」，更形容這群人就像「忍者龜」一樣，隱身在下水道裡，為了你我最基本的「大小事」，汗流浹背地默默付出、默默為市民做事，引發討論。

侯友宜在臉書上坦言，下水道工程是種看不見，卻對你我至為重要的工程。「然而他們的工作環境惡劣，做得再多再努力，也無法被肉眼直接看見，即使這麼地吃力不討好，這群忍者龜英雄卻為了讓民眾有整潔舒適及安全的居家環境，不畏炎熱天氣，和險峻的工作場域，鑽入地下道默默為市民做事」。

侯友宜指出，尤其昔日的老舊住宅，化糞池大多在房屋後方，污水也排到後巷的水溝內，不只會有異味傳出，更造成環境髒亂，透過污水處理、接管，後巷也可以擺脫髒亂、惡臭，還給市民一個舒適美麗的居住環境。侯友宜說「過去這種無法用肉眼看見的工程，往往不受重視，但不做，卻會嚴重影響到每一個人的生活起居，你能想像家中的馬桶無法順利沖水，惡臭滿意的日子嗎？所以即使再吃力不討好，別人不做，我們來做！」

侯友宜提及，在他上任時「就堅持污水下水道一定要做，環境衛生才會好！」侯友宜更說，「當時訂定的25萬戶污水接管目標，預計年底就可以如期達標，全市累計接管戶數將超過117萬戶，普及率達到72%，是全國接管戶數最高的縣市！一千多個日子的堅持，我們一起展現了改變的勇氣、決心、魄力與執行力，這群無名英雄的默默耕耘著，已然讓市民朋友們，看見新北後巷的蛻變！」