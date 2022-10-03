俄羅斯真的有可能動用核武來打贏烏克蘭戰爭？親克里姆林宮俄媒近期在節目中放映蕈狀雲炸開的「世界末日」景象，警告西方的意味濃厚。與此同時，前美國中情局（CIA）局長裴卓斯（David Petraeus）嗆聲俄羅斯總統普丁，如果敢對烏克蘭動用核武，美國將摧毀在烏克蘭的俄軍及擊沉黑海艦隊。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）報導，立場親克宮的獨立電視台（NTV）近期放映一段核彈爆炸、炸出蕈狀雲的「世界末日」影像，影片不只呈現建築物、樹木受到震波衝擊毀滅，還出現了防毒面具、防護服等畫面，令人不寒而慄。

Russian media shows chilling footage of mushroom clouds 'in anticipation of nuclear conflict' https://t.co/egm8kNsx18 — Daily Mail Online (@MailOnline) October 2, 2022

這段節目名為「預期核子衝突－大規模殺傷性武器如何成為地緣政治遊戲的一部分」，NTV在影片中抨擊西方沒完沒了地扯核戰，不過英媒認為，影片的真正目的應是警告支持烏克蘭的西方，應向普丁讓步，以確保爆發全面核戰的威脅降低。

前美國中情局（CIA）局長裴卓斯（David Petraeus）警告，如果普丁動用核武，美國將摧毀在烏克蘭的所有俄軍。（資料照／美聯社）

另據英國《衛報》（The Guardian）報導，針對普丁日前在演說中暗示可能動用核武，美國前CIA局長、前陸軍上將裴卓斯周日接受美國廣播公司（ABC News）專訪時嗆聲普丁，如果普丁在烏克蘭使用核武，美國及盟友將摧毀烏克蘭境內的所有俄軍部隊、軍備，甚至是擊沉黑海艦隊（Black Sea Fleet）。

他說：「這只是假設情況，我們會透過北約為首的共同努力，摧毀烏克蘭戰場上、克里米亞每一個我們發現的俄羅斯武裝部隊，以及黑海上的每一艘船。」

當被問到如果俄羅斯在烏克蘭境內使用核武會否讓美國及北約捲入戰爭時，裴卓斯回應烏克蘭不是北約會員國，因此不會觸發北約第五條款（Article Five），不過他強調美國及北約仍會回應。

裴卓斯也坦言，屆時如果輻射擴散至北約國家，確實能解釋為對北約的攻擊，他說另一種情況是，「這太可怕了，必須有回應，不能沒有回應。」他強調不想捲入升溫的核衝突，但必須表明絕不能接受。

另外針對烏軍收復失土、普丁上周宣布兼併烏克蘭4州的情勢，他認為普丁非常急切，普丁所面臨的戰況是不可逆的，動員、兼併、祭出核威脅都無法讓普丁擺脫情勢，他甚至認為對普丁及俄羅斯而言，情況還有可能更惡化，甚至動用戰術核武也不會改變，不過他警告，必須認真對待普丁的威脅。

前美國中情局（CIA）局長裴卓斯（David Petraeus）接受美國廣播公司專訪，指出普丁很急切。

裴卓斯也認為到某個時間點必須展開某種談判，「如同烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所說，將是最終的結束。」