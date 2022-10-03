國際獅子會300E1區第18分區主席郭正成，以及高雄市二聖獅子會長張鄭志銘、獅友張清凉等多位獅友，昨（2）日上午在台南市楠西國中舉辦「獅愛送楠西、溫暖助學童」救濟活動，除了中低收入戶學童每人2500元，邊緣戶家庭學童每人提升至3500元，共有25名學生受惠。

獅友張清凉表示，自己是土生土長楠西人，小時家境清苦，30多歲時離鄉背井到高雄打拚，從事餐飲等工作，白手起家。每次回想自己成長環境，雖然目前生活不虞，但有能力回饋家鄉，2017年主動與前立委周陳秀霞連絡，希望能幫助家鄉弱勢。

張接著表示，這想法也獲得其他獅友認同，各地獅友開始小筆捐款聚沙成塔，自2017年起開始捐款救助楠西區的中低收入戶、邊緣戶老人及國中、小學童，今年已是第4次舉辦。

議員周奕齊表示，張清凉等獅友 善心感人，不求回報，希望讓小愛化大愛，在社會埋下善的種子，有朝一日必當成長為大樹，庇蔭更多弱勢家庭，也希望弱勢兒童在成長過程中，感受社會溫馨，將來有能力，再回饋家鄉。

楠西中學校長鄭俊杰表示，為避免學童被標籤化，獅子會今年特別要求別讓學童出面，改由校方代理收下，這種細心的作法真得很另人讚賞，雖然被幫助的學童未出面，但仍是會將獅子會的心意完整的轉達給學生。