高雄市長陳其邁「再拚四年競選辦公室」發言人，由日前在民進黨黨內初選失利的高市議員高閔琳出任。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁「再拚四年競選辦公室」發言人，由日前在民進黨黨內初選失利的高市議員高閔琳出任。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁「再拚四年競選辦公室」發言人，由日前在民進黨黨內初選失利的高市議員高閔琳出任。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁「再拚四年競選辦公室」發言人，由日前在民進黨黨內初選失利的高市議員高閔琳（中）出任。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁競選總部預計10月22日成立，今（4）日搶先公布「再拚四年競選辦公室」發言人，由日前在民進黨黨內初選失利的高市議員高閔琳出任。陳其邁肯定高對於市政熟稔及問政表現，這也是從2018、2020以來，第3度出任，盼借重高的論述能力，持續爭取市民認同。

高閔琳今年原本挑戰連任，未料在黨內初選慘遭滑鐵盧，跌破外界眼鏡。4月時，高閔琳在議會質詢時，陳其邁還安慰她落選是「上帝的恩典」 ，讓她淚灑議會。事後，政壇早已預料她有望進入陳其邁競選團隊，最後果不其然，成為競選團隊中首位曝光的幹部。

陳其邁認為，高閔琳是備受大岡山地方肯定的議員，也是一位認真、努力、充滿熱情的政治工作者；未來她將在競選辦公室協助團隊，進行選舉相關新聞議題的發言工作，進而增進團隊對於媒體朋友的服務能量，以及民眾溝通。

高閔琳指出，在議會質詢監督市政時，市長總是對答如流，市府團隊也能即時以兩年拚四年的效率回應民意需求；無論是超前部署的防疫作為、招商引資的突破、積極建設交通與發展藝文活動，鄉親市民和她都對市長及市府團隊的表現皆相當肯定。

高閔琳強調，為民進黨員及議會成員，有責任協助市長繼續連任，而議會過半更是重中之重的目標，這是她在加入競選團隊後要努力的目標；她也不會荒廢對大岡山鄉親的地方服務，將努力直到議員任期最後一天，才能不愧鄉親多年來的栽培與支持。

陳其邁競辦指出，高閔琳為民進黨中央執行委員、現任高雄市議員，多次獲得高督盟評鑑為「問政優質」，在議會國民外交促進會擔任副會長，積極協助高雄城市及議會外交；也曾任職於陳菊競選總部、鄭麗君國會辦公室、民進黨中央黨部副祕書長鍾佳濱辦公室。

此外，高閔琳在學生時代，曾任台大學生會長、台大學代會議長、行政院青少年諮詢小組召集人、青年國是會議全國代表；學生時期即積極參與公共事務，面相多元、政治歷練完整。