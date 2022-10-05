行政院主計總處日前預測今年經濟成長率為3.76％，國發會主委龔明鑫今赴立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議表示，主計總處預估台灣今年經濟成長率為3.76％，但現在因為出口成長幅度縮小，按趨勢也許下修，但一定會超過3％。

國民黨立委曾銘宗表示，主計總處所估的今年經濟成長率3.76％能否達成？龔明鑫指出，目前主計總處預估今年全年經濟成長率3.76％，但因出口成長幅度縮小，若按照趨勢，GDP也許會往下修。至於能否達到3.5％？龔說，一定會超過3％，能不能達到3.5％還要進一步觀察。

至於物價方面，龔明鑫指出，主計總處預估今年CPI會低於3％，8月是2.6％，九月也是2點多，而CPI轉折點在8月，下降主因是國際油價，趨勢看起來不會超過3％，除非油價又漲起來，但國際間比較降不下來是天然氣。

對於曾銘宗詢問，今年以來美國已升息12碼，台灣只升息2碼，利差擴大是否會讓外資撤離台灣？龔明鑫強調，股市是反映基本面，只要台灣基本面不錯，出去的資金仍會回來。

國民黨立委楊瓊瓔表示，當月景氣對策信號燈，相對於上個月跌1分，連續6個月亮綠燈，若再跌1分，就會是趨弱的「黃藍燈」，且第4季景氣預估似乎很膠著，恐持續低迷，國發會有什麼政策協助民眾。龔明鑫強調，要加強第4季的內需

楊瓊瓔指出，她跟行政院長蘇貞昌討論到新加坡「還富於民」，像是新加坡2021年發給民眾一塊錢，可以創造0.8元的消費，建議政府把稅收超徵一定額度還富於民，發現金刺激國內消費。龔明鑫則說，每個國家國情不大一樣，「台灣人比較偏好儲蓄」，有時候發給現金會當作儲蓄。