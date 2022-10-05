吃蘋果補運，光學鏡頭廠大立光（3008）9月合併營收重返五字頭，以51.02億元寫下2020年11月以來的新高，大立光樂看10月拉貨動能和9月相當，仍可維持在高檔，為10月13日即將到來的法說會行情添助力。

大立光5日依例公布營收，並加碼公告法說會日期將如期於10月的第二個禮拜四，即10月13日舉行。

大立光受惠於蘋果新機發酵，營收唱高調，經自結單月營收達51.02億元較上月成長14.88％，較去年同期成長22.31％；第三季合併營收134.77億元，較今年第二季成長39％，較去年同期成長13％；惟累計前三季合併營收332.85億元，仍未能超出去年，呈年減2％。

大立光指出，以9月的產品占比言之，20M（百萬畫素）以上產品占10％～20％，10M以上產品占50％～60％，8M產品占營收比重不到一成，其他產品約占30％～40％。