蔡瑞雪（左）玩雲霄飛車不斷尖叫喊救命。（中視提供）

眾人來到模型工廠。（中視提供）

陳大天（左起）、許孟哲、峮峮、蔡瑞雪、蔡黃汝、許孟哲、李懿、周定緯馬丁、孫協志上《飢餓遊戲》玩遊戲闖關。（中視提供）

《飢餓遊戲》本周日（9日）起連續2集推出特別企劃「流連忘返的飢餓夏季之旅」，由5位主持人推薦個人喜歡的台中景點，帶著節目來賓李懿、馬丁、周定緯，以及首登《飢餓》且是第一次參與外景節目的蔡瑞雪，一同出遊，出發前主持人王仁甫提醒她：「我只能說妳這是小白兔誤入叢林啦。」

首站，一行人抵達台中的麗寶樂園體驗全台唯一斷軌式雲霄飛車「搶救地心」，由於遊樂設施看起來實在太「刺激」，孫協志藉機跟製單協商，坐地起價要求獎金加倍。蔡黃汝（豆花妹）與蔡瑞雪雖然一開始自告奮勇坐上設施，但當設施啟動後就開始後悔，蔡瑞雪在爬坡之時不斷尖叫喊著：「我不要玩了！救命啊。」

有一關眾人來到模型工廠，蔡黃汝看到蝙蝠俠的模型就目不轉睛相當喜歡，還直接掏腰包買下來，當她提著蝙蝠俠模型上車，王仁甫就起鬨：「那拿到這個禮物的男生應該很開心啊。」暗指該模型是蔡黃汝要送給「好朋友」八三夭主唱阿璞的禮物；孫協志則表示，這種時候要用釣魚式問法：「原來他也喜歡（這個）。」讓豆花妹羞喊：「真的很討厭你們這群臭男生。」

晚餐時間，眾人來到台中知名燒肉店，藝人為了吃極盡討好製作人，像是蔡瑞雪就說：「你知道為什麼我只吃魚頭跟魚尾嗎？因為我把魚身(餘生)都留給你。」讓製作人一聽心花開，立刻准許她吃。《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出。