充足睡眠非常重要，不只改善次日精神，也改善體態。醫師表示，一位經營網拍的35歲女性，事業成功，但體重在業績快速成長的1年內增加了7公斤，試過多種減肥方法，分析原因是因半夜常起來盯業務流程，每天睡不到5小時，導致快速發胖，之後經醫師建議，她每晚9時起就好好睡覺，體重在一個月內瘦了2公斤，再3個月後，內臟脂肪也減少。

營養功能醫學專家劉博仁在臉書上表示，這位35歲從事網拍的女生，在網拍事業做得非常好、賺了不少錢，但在一年內她體重增加7公斤，使得她穿上想賣的服飾，都被顧客提醒發胖一事，該女性因此嘗試許多減肥法，例如間歇性斷食、吃中藥、坊間減肥藥，效果都不好。

劉博仁表示，經分析該女性的生活作息發現，她為了做網拍，每天睡眠時間不固定，半夜常常起來盯著貨物的進出以及要接單的流程，導致每天睡眠大約不到5小時。

劉博仁表示，每天睡不到5小時，當然會發胖，因為人體在晚上未好好睡覺、未深度睡眠會造成6大問題，他請該患者必須放下晚上的工作，患者也配合地在晚上9時後就不再看網路上的訂單、好好睡眠，也因此，她體重在一個月就瘦2公斤，再3個月後，內臟脂肪也減少許多。

劉博仁說明，人體晚上沒有充足睡眠，會有6大問題：

1、睡眠不足及不定時會導致生長激素減少，易致發胖。

2、睡眠不足會導致飢餓素增加，讓人會想吃高熱量食物。

3、睡眠不足壓力大，會導致腎上腺皮質激素分泌紊亂，將脂肪往肚子裡面放。

4、睡眠不足時，身體的肪組織很容易發炎，發炎又會導致內臟脂肪不容易釋出而堆積。

5、睡眠不足會導致內分泌失調、免疫力下降，容易手腳冰冷，容易感冒。

6、長期睡眠不足，這些造成的發胖的脂肪細胞會分泌許多不良物質，會導致腫瘤發生，例如乳癌、肝癌、大腸直腸癌、子宮頸癌、膽囊癌等。