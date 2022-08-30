不少上班族有喝咖啡的習慣，期望透過咖啡因活絡思緒、減輕疲勞；過往更有研究宣稱，定期攝取咖啡能促使快樂荷爾蒙「多巴胺」與腎上腺素分泌，產生幸福感與興奮感。但近期發表於《PLOS One》期刊的分析表明，咖啡因與促進幸福感關聯不大，大量飲用（一天喝超過4杯）甚至與長期幸福感下降有關。

●咖啡喝多不會促進心理健康 研究：一天逾4杯幸福感降3%

來自美國哈佛大學公衛學院的Farah Qureshi博士，及其團隊擷取《美國護士縱向研究》的數據，樣本44,449名受試者。研究團隊為評估受試者的情緒反應，使其完成關於咖啡攝取量、心理健康、幸福感等量表，以釐清幸福感與咖啡因間的關係。

結果顯示，最低限度的咖啡飲用量（每日不超過1杯），與增加幸福感無顯著關聯；適度飲用咖啡者（每日飲用1~3杯）僅能提升微不足道的幸福感；每天攝取超過4杯咖啡的受試者，甚至與低水平的幸福感有關，可能使主觀的幸福程度降低3%。

Qureshi表示，在長達20年的隨機訪問中，心理健康與咖啡攝取之間的關聯，基本上是無效或微弱的。他表示，過往的前瞻性研究發現，咖啡攝入量與憂鬱和自殺風險降低存在關聯，但此研究結果卻發現，咖啡攝取並不能實質提升心理健康，推翻過往咖啡因能夠提升幸福感、降低憂鬱的說法。

●咖啡因是導致「睡眠問題」元凶？ 出現「8種副作用」應減量

據上述研究，每天攝取超過4杯咖啡，不僅難以提升幸福感，咖啡因也可能造成強烈副作用。美國醫藥機構《Mayo Clinic》發布指南表明，如果每天攝取超過4杯含咖啡因的咖啡，並有頭痛、失眠、緊張、易怒、頻尿、心跳加快、肌肉震顫、心悸時這8項副作用，應視情況減量。

《Mayo Clinic》強調，利用咖啡因掩蓋睡眠不足，提振精神的效果有限，且容易形成睡眠障礙與精神不佳的惡性循環。此外，某些藥物與營養補充劑，可能與咖啡因有交互作用的問題，如麻黃鹼等減充血劑藥物，與咖啡因混合容易引發高血壓或中風風險；服用茶鹼搭配咖啡因可能引發噁心或心悸。因此民眾服用上述藥物前，建議先與醫師或藥師討論，避免嚴重交互作用出現。

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