台北市車位一位難求，百貨周年慶、大型展覽時還常有大批車潮擠爆公有停車場，北市停車管理工程處修法調高停車費率，新增80至150元等4種級距，當每小時60元仍滿場時，將改採累進費率，最高每小時150元，法案經北市議會三讀通過後，預估最快明年農曆年後上路，屆時明年2月的陽明山花季有望率先適用。

最新三讀通過的「台北市公有停車場收費費率自治條例」，收費級距從原先10元至60元的6個級距，再新增80、100、120及150元，範圍僅限特殊活動期間的公有停車場。當每小時60元仍滿場時將採累進費率，最高每小時150元，且不高於周邊民營停車場收費；若停車場使用率低於50％，則調降1級費率。

當前有望採用新版費率的地點包括以下幾處，如信義計畫區的府前廣場、松壽廣場、信義廣場、忠信及信義國小地下停車場，當資訊月、農曆年前及周年慶時，假日適用累進費率，南港世貿公園地下停車場在展覽活動期間亦然。

此外，當陽明山花季、海芋季及繡球花季來臨，陽明山立體、陽明山第二停車場將採新版費率；大稻埕年貨大街、情人節煙火舉辦時，大稻埕公園、朝陽公園、塔城公園地下停車場、洛陽立體及市民大道塔城段地下停車場，亦為假日時段適用新累進費率。

停管處長李昆振說，未來修法後，99％常態性停車收費不受影響，購買月票的里民也無須擔心，僅特定活動期間停放在公有停車場車主有可能加收費用，實際的停車場和地點仍視活動的交通維護計畫而定，但活動結束後將恢復原先收費。

至於新版停車費率何時實施，李昆振說，待議會正式函文給市府，將由法務局完成法制程序後報行政院備查，最快明年農曆年後得以上路，預計2月開始的陽明山花季活動可能率先適用。

停管處表示，公有停車場最高收費亦不超過周邊民營停車場，以鼓勵民眾多加使用大眾運輸前往活動區域，而常態性停車費率、月票費率均不受影響，民眾無需擔心。