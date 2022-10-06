泰國東北部一家幼托中心今天發生重大槍擊案，曾擔任警察的凶手開槍濫射並持刀攻擊，造成34人身亡，包括多名幼童，最小年齡僅2歲。槍手犯案後返家殺害妻兒，隨後自戕。

法新社報導，槍手持有一把霰彈槍、一把手槍和一把刀，於當地時間12時30分在泰國東北部的農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）一家日托中心開槍，隨後駕車逃離現場。

泰國警方已經確認凶手是34歲的前警察潘亞（Panya Kamrab），去年因毒品問題遭革職。

當地警方告訴路透社，受大雨影響，今天到日托中心的兒童人數較平常少，凶手抵達時，現場大約有30名兒童。

警方表示，凶手在午餐時間抵達日托中心，先把槍口對準在場4到5名職員，據知現場有一名女教師已經懷有8個月身孕。他接著闖入一間上鎖的教室，孩童當時正在午睡，遭凶手持刀攻擊。

法新社報導，警方表示，據知死者中有23名幼童，年齡在2至3歲。

泰國總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）表示，這起事件造成超過30人死傷，總理帕拉育表達高度擔憂，已經下令協助死傷者相關事宜。

泰國不到1個月前才發生一起槍擊事件，一名現役軍人在首都曼谷的一處軍事訓練基地，持槍殺害2名同袍。

泰國境內持有槍枝比例雖高，濫射事件極為罕見。但根據曼谷郵報（Bangkok Post），過去一年來，發生至少另外2起現役軍人持槍殺人案。

2020年，士官長賈克潘（Jakrapanth Thomma）在17小時持槍濫射中殺害了29人，並造成多人受傷。他最後遭突擊隊員擊斃。