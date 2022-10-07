台北富邦勇士連續兩年奪下P. LEAGUE+總冠軍，並連續兩年主場總進場人數及平均進場人數皆位居聯盟之冠。2022-2023賽季富邦勇士挑戰3連霸，主場年度季票將在10月11日展開第一階段的販售，10月13日全面開賣，搭配附贈商品好禮、主場購物優惠及專屬福利，一起打造勇士王朝！

最具視覺震撼及臨場體驗的「MVP席」是看勇士比賽最尊榮最震撼的享受，年年開賣即秒殺，AB兩排珍藏限量共100席，讓球迷一整季都能近距離觀賞職業賽事，同時還能獲得全新設計的勇士奪耀白球衣、About Vintage X BRAVE聯名冠軍紀念錶、連霸時刻紀念相框組。

睽違三年，榮耀白經典版球衣首度大改版推出「奪耀白主場球衣」，球衣下擺處的兩座金盃，記載勇士二連霸的光榮事蹟；球衣背面以和平籃球館為中心延伸的台北市地圖，乘載整座城市的期待與希望。值得擁有的絕對不僅於此，本次勇士攜手丹麥腕錶品牌About Vintage聯名推出冠軍紀念錶，錶面設計融合了台北街景，錶框上獎盃座落的位置與分針的數字呼應了勇士奪冠年份。

而錶背鐫刻上勇士二連霸冠軍戒圖騰，以此紀錄每個榮耀時刻。分針上的數字，分別代表籃下3秒、進攻24秒及比賽時間48分鐘的籃球規則，從籃球、球隊至城市間環環相扣的設計巧思，時刻記憶著每個重要階段，身為勇士球迷必須珍藏。「MVP席」年度季票A排售價70,000元（總價值83,860元），B排售價60,000元（總價值73,860元）。想要近距離目睹勇士建立王朝，勇士「MVP席」季票等大家全力搶票！

同樣近距離絕佳座位的一樓A區「每場都在 - 年度助攻王席」，是上賽季銷售最佳的票種，銷售量衝破500張已接近A區座位數的一半。今年凡購買本區季票就能獲得XAP X BRAVES聯名球員公仔組、47 X BRAVES聯名老帽、THOR X BRAVES聯名12L收納桶及MINI收納盒、BRAVES戶外網眼托特包等限定商品，新賽季勢必會再創銷售新高。

而位於二樓C區的「最佳第六人席」為上賽季成長幅度最大的票種，與前賽季相比成長近三倍，平價的票種擁有綜觀全場的觀賽視野及專屬季票商品，加上附贈47 X BRAVES聯名老帽、ONPRO X BRAVES聯名行動電源和藍芽喇叭、BRAVES戶外網眼托特包及BRAVES牛仔布飲料提袋，日常實用的生活化周邊，絕對是CP值最高的季票票種。上賽季首度推出專為Fubon Angels打造的「火熱應援 – FA動次席」是全場最香的位置。除了附贈好禮外，購買此區還可優先享有勇士主場Fubon Angels相關活動參加資格。

今年首度開放2021-22勇士季票原始購買用戶可於售票第一階段（10月11日中午12點至10月12日）優先保留原位及開放換位的服務，第二階段從10月13日中午12點至10月17日為季票全面開賣，第三階段則11-12月主場單日票於10月20日中午12點開放購票。

上賽季的勇士年度季票總共銷售近千組，季票票房收入破千萬。今年挑戰三連霸，目標打造屬於勇士的王朝。富邦勇士主場開幕戰11月5日上演上季的總冠軍戰戲碼，交手新竹街口攻城獅，為2022-2023 PLG例行賽揭開序幕。相關詳細票務資訊請上富邦勇士官方售票網及富邦勇士售票APP，並請鎖定富邦勇士官方粉絲專頁！