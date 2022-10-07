國泰金總經理李長庚今天出席「2022台灣氣候行動博覽會」時指出，從政府、倡議機構到財務會計準則的改變，氣候行動變成國與國、企業與企業之間的競爭，很高興看到台灣在氣候變遷議題，積極投入，台灣在競爭中有機會勝出，期待透過博覽會，各種倡議，台灣的努力可以讓世界看到，台灣企業可以佔更有利的位置。

李長庚指出，大家都感受到氣候變遷對人類生存的威脅，各國政府、企業團體、NGO（非政府組織），甚至財務報表都要做公告，這是全世界都要面對的問題，對企業來講，在資本市場籌資會面臨影響，供應鏈廠商如果沒跟上來，也是生存問題。

李長庚指出，國泰金控看到這股趨勢，從2011年起透過投融資核心職能與企業一起打拼，創造永續商機。但是光靠我們這一代努力是不夠的，下一代年輕人投入更重要，希望能讓他們認知氣候變遷議題、發揮創意，因此國泰金控將於10月9日在博覽會上舉辦氣候變遷青年論壇，鼓勵青年勇於提出氣候變遷解決方案。

今年11月13、14日，國泰金控將與COP27論壇連線，由國泰金控董事長蔡宏圖擔任講者，把國際資訊連線到台灣，與國際接軌。希望能透過跨世代的努力，讓台灣可以掌握永續先機，願氣候變遷的危機可以緩解」。

國泰金控與國際氣候發展智庫(ICDI)合作，擔任「2022台灣氣候行動博覽會」共同主辦，今日至9日在台北松菸2至4號倉庫展開，博覽會聚焦台灣最新產官學氣候行動，包括「勇敢淨零」國泰永續探索館，以最Chill的戶外風格，從體驗裝置到露天草皮區，打造與青年及未來世代的對話場域，國泰也於展館內開設循環經濟青年探索工作坊，邀請青年一起探索循環經濟。