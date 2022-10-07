中央流行疫情指揮中心去年實施三級警戒，要求包括移工在內的外國人不得入境，一直到年底勞動部才申請專案引進，據統計，截至9月底為止，約有13萬人入境，其中包括11.5萬名產業移工、1.5萬名社福移工，入境陽性率約3.4％，與其他外國人相當。
「移工入境已比疫情前來的多」，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，目前移工每周入境人數約達5500人，其中5000人為產業移工、500人為社福移工，隨著邊境政策至0＋7，可預期入境的移工人數會再增加。
中央流行疫情指揮中心去年實施三級警戒，要求包括移工在內的外國人不得入境，一直到年底勞動部才申請專案引進，據統計，截至9月底為止，約有13萬人入境，其中包括11.5萬名產業移工、1.5萬名社福移工，入境陽性率約3.4％，與其他外國人相當。
「移工入境已比疫情前來的多」，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，目前移工每周入境人數約達5500人，其中5000人為產業移工、500人為社福移工，隨著邊境政策至0＋7，可預期入境的移工人數會再增加。
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