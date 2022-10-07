歐洲股市在周五早盤走低。三星電子和超微(AMD)公布疲弱的財測，以半導體為首的股票下跌；同時有跡象顯示，主要央行們仍維持激進收緊政策的立場。

周五泛歐Stoxx 600指數開盤下跌0.64點或0.16%，為395.72點，一致於亞洲股市的悲觀走勢。

在歐洲央行(ECB)公布上個月的會議紀錄之後，市場對歐元區通膨以及抑制通膨的激進收緊措施，更加地感到擔憂。

目前所有的目光都注向周五稍晚即將公布的美國九月非農就業報告，該報告可能會顯示就業成長趨緩；不過整體勞動力市場仍趨向於吃緊，並為聯準會的持續升息鋪路。

南韓三星以及美國的超微公布令人失望的業績和財測之後，歐洲的晶片股普遍下跌，並暗示了晶片價格的下跌可能比預期更為嚴重。

英飛凌、意法半導體、貝思半導體、艾司摩爾都下跌在0.5%至3%之間。而整體的科技股指數也下跌1.6%。

瑞士信貸上漲2.7%；該行表示，將至多回購30億歐元的債務證券。在經歷動盪的一周之後，瑞信試圖展現實力，安撫投資人。