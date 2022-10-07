台南市警二分局2名警員涂明誠及曹瑞誠8月底追贓車，遭到凶嫌林信吾殘忍殺害，台南地院7日首度召開準備庭，林當庭認罪，坦承當時有點抓狂，並願意接受判死，凃與曹的家屬均到庭，曹的舅舅三度痛罵林嫌為「畜生，」並希望法官速審速決，「要看著林信吾進棺材」。

警員凃明誠與曹瑞傑8月22日追捕贓車，意外遭到明德外役監逃犯林信吾攻擊，林持彈簧刀狠心殘殺2警，逃亡18小時，多次變換交通工具製造斷掉最終仍落網，全案移送台南地檢署後，檢方火速偵結，依殺人罪將林起訴，並向法院建請死刑。

台南地院今日首度召開準備庭，長達2個小時半的庭訊中，凶嫌林信吾多數時間面無表情、低頭不語，僅有法官問話時才簡短回答，林則重申自己案發時喝了酒，被警員凃明誠噴辣椒水激怒，才失控殺警，林認罪之外也要求法官判死，林的辯護律師仍當庭請求精神鑑定及量刑前社會調查鑑定，但檢方及訴訟代理人都認為沒有必要，雙方各執一詞。

法官也當庭詢問被害人家屬的意見，凃明誠的二姊凃怡婷強調，她坐在法庭上很痛苦，一直回憶起弟弟被殺害的過程；在聽到庭訊重點聚焦在被告有無控制能力上，也讓她無法承受。

曹瑞傑的舅舅曹祐彰更氣得三度以「畜牲」大罵林信吾，還說今天全家人都來聽審，要求法官速審速決，必須判死，「死10個林信吾也難消全家人心頭之恨」；還強調，「爺爺奶奶希望生前能看到被告躺在棺材裡。」

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