遠傳電信總經理井琪今（7）日受台灣通訊協會邀請，於「2022淨零碳排永續未來研討會」發表演說，以「『遠傳大人物』 實踐 ESG 永續之路」為主題，分享遠傳近年在永續上的豐碩成果。隨著淨零浪潮席捲全球，井琪強調，節能減碳已刻不容緩，近年遠傳從傳統電信業轉型為科技服務公司，積極發展「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）等核心技術，不只精實營運、創造商機，更達到減碳效益，創造企業、社會、以及環境的三贏。

井琪表示，為回應全球淨零趨勢，遠傳預計在2030年讓全台全球網路資料中心（IDC）、辦公室、門市使用100％再生能源，並在2048年前達到全公司使用100％再生能源的目標。此外，遠傳於2019年成為亞洲第三家通過科學基礎目標倡議組織（Science-Based Targets initiative SBTi）審查的電信業者，展現遠傳減碳及促進環境永續之決心。

井琪指出，當5G用戶數占整體網路比重成長到50％以上時，預估用電量為4G的 1.63 倍，但5G基地台的能源效率卻是4G基地台的4到7倍。而遠傳5G透過AI大數據選點和優化網路，精實基地台的佈建，年省6千萬度電，約減少3萬噸碳排，同時網路體驗還達到世界級的水準。此外，在網路使用的離峰時段，遠傳在不影響用戶網路使用下，採用休眠省電技術，此舉年省4千8百萬度，即2.4 萬噸碳排。

遠傳也在建築物及機房上積極採用5G「大人物」技術，像是位於板橋的雲端運算中心TPKC便積極發展節能永續、智能環控、智能安防、敏捷辦公商用智慧建築管理平台，更榮獲優良智慧綠建築設計類鉑金獎。機房方面，除了更新設備，還以AI大數據機動調整機房空調運轉，相較2017年減少11％的電力使用效率（PUE），年省百萬用電度數。遠傳門市及辦公室也利用物聯網技術，提升用電資料管理效率，並建立智慧能源管理系統(EMS)，每年可節省門市總用電量10％。

對外，遠傳也積極透過「大人物」技術協助政府部門打造智慧低碳城市，例如，遠傳智慧路燈管理系統在2021年協助桃園市減少路燈用電15％以上、約減少碳排22517公噸。遠傳也參與班班有冷氣專案，協助全台9縣市42000 間教室導入遠傳智慧能源管理系統，每年約可減少碳排2295公噸。

在遠距診療方面，遠傳5G遠距診療服務已遍及全台11個縣市的35個鄉鎮衛生所，自2020年六月起累計服務約29500人次，以網路取代馬路，不但讓偏鄉醫療零距離，也帶來124公噸二氧化碳當量的減碳效益。

井琪並揭示遠傳的淨零策略為「節能優先、風力光電互補、儲能為輔、結盟生態鏈創新減碳」。她再次強調，我們只有一個地球，遠傳目標在2048年或以前達到100％使用再生能源。