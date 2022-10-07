曾被前北市議員楊實秋兒子指控企圖性侵的馬來西亞籍31歲歌手丘沁偉，因涉嫌毒品案遭檢方起訴，台北地方法院依違反《毒品危害防制條例》施用二級毒品罪判處3月徒刑，可可易科罰金。可上訴。

丘沁偉自稱是「熊界天菜」、「暖聲熊男」，2009年來台唸大學，因《我們回家，好嗎》一曲在網路上爆紅，不料，走紅後是非官司不斷，陸續遭人指控借錢拍MV、錄製專輯，事後卻發現都是騙人的，丘積欠不少債務。

丘男曾因持有毒品遭警方查獲，還被前議員楊實秋兒子指控他在交友軟體假冒女生，企圖誘拐楊到旅館性侵，所幸楊極力反抗才沒有得逞。

今年6月他躲進北市1家旅館，卻因住宿費和業者起衝突，警方獲報到場盤查，發現他涉嫌吸食第二級毒品安非他命，他認罪，台北地檢署將他起訴並聲請簡易判決。

台北地院審酌丘男告曾因施用毒品經觀察勒戒及判處罪刑後，仍未能戒斷其施用毒品之惡習，一再施用，足見其陷溺已深，考量他坦承犯行，態度尚佳，判刑3月，可易科罰金9萬元。

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