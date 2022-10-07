江健榆日前拍攝新專輯宣傳照。（就愛音樂提供）

新人歌手江健榆從幕後到幕前，蟄伏十年、籌備超過兩年半，近日發行首張個人全創作專輯《當你在城市醒來》，他卻沒有想到在拍照日就遇上人生一大難事，根本是一日健身房，一度累到打算露宿華山大草原。他還在專輯發行前夕，江健榆就站上了樂天桃園棒球場開唱，對此非常感恩女神大元林艾璇、國際服裝設計師詹朴、樂天桃猿隊的提攜照顧。

大元在現場聽到江健榆演唱〈我不想和你分開〉時，突然意外淚灑球場，她直言，因為回想起MV裡兩人分手的情境，才會情不自禁，並在後台提醒江健榆別忘記幫她寫歌，大展好交情。

團隊這次特地為江健榆量身打造有點怪又有點都會的風格，沒想到卻讓江健榆遇上人生一大難事，笑說出道真的不簡單，拍照日當天根本一日健身房操練，讓他一度想要乾脆露宿華山大草原。封底照片是他站在一張座落大草原中的床上，這張「床」是他跟團隊特別指定的必備品，團隊傷透腦筋才好不容易完成草原大旅館，視野更是草景第一排。

他當天從凌晨三點就開始工作，抵達草原上的床的這時，早已上工超過八小時，江健榆看到腦中畫面成真後相當興奮，但大半夜開工到現在，不禁向眾人問：「可以露宿這邊嗎？看到床好想睡一下？」此時不斷被蚊蟲騷擾的工作人員則是無言以對。