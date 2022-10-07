最近可是手機新發的旺季，Google也在今日（7日）正式在台推出年度旗艦機Google Pixel 7、Pixel 7 Pro兩大新機，搭載新一代Google Tensor G2晶片，更進一步提升拍攝及後製功能，同步還有整合了Google實用服務和Fitbit得健康監測功能的Google Pixel Watch，可見Google除了手機市場之餘，還打算搶攻智慧穿戴市場。

Google此次推出了Pixel 7系列專屬的修復模糊功能，透過Google相簿搭配修復模糊功能，輕觸照片就能輕鬆救援失焦的重要照片。（Google提供）

Google Pixel 7 Pro，共推出曜石黑、雪花白、霧灰色 3色，定價2萬6990元起，10月13日正式上市。（Google提供）

Google全新的Google Pixel 7，主打搭載了新一代的Google Tensor G2 晶片，讓效能、電池續航力、安全性和攝影功能上都再升級，特別是拍攝方面，不僅新增了升級的前置鏡頭，Pro版更搭載全新望遠鏡頭，搭配高動態範圍品質 (HDR+) 銳利的影像品質 ，支援在最近3公分的距離下，可自動對焦拍下像水滴、花瓣等細微物件，還有透過5倍光學變焦望遠鏡頭與軟體相互搭配，支援最高30倍變焦放大拍攝並同時保有細緻不失真的影像品質，更新推出修復模糊功能，只要透過Google相簿搭配該功能，輕觸照片即能輕鬆救援失焦或是年代久遠的重要照片，還原清晰動人的瞬間，同時在影片拍攝上，也有電影動態模糊功能，拍攝時能自動判斷畫面中的拍攝主體跟背景，創造出自然景深來凸顯畫面中的主角，拍攝出如電影般的高品質影片。

Google推出旗下首款智慧手表Pixel Watch，帶來了Fitbit體驗中最準確的心跳速率追蹤，並全天候執行心率追蹤，隨時隨地精準掌握身體狀態。（Google提供）

Google Pixel Watch推出Wi-Fi與LTE兩種版本，分別各推出表殼與表帶3款顏色搭配的款式，W-iFi版定價1萬900元、LTE版本定價1萬2900元。（Google提供）

而全新的Google Pixel Watch為品牌旗下首款智慧手錶，使用抗刮保護玻璃並擁有抗水等級5 ATM，搭配能夠持續整天的電池續航，採全新簡潔、流暢的Wear OS by Google介面，透過手表即能輕鬆整合Google的各種便利功能，像透過Google地圖在行進時幫你即時導航路線、用Google錢包進行信用卡感應支付，甚至支援Google語音助理下達指令來傳送簡訊或控制家中的智慧家庭裝置。另外Fitbit服務體驗也首次在Wear OS中整合推出，帶來了40種不同運動模式追蹤，例如慢跑、瑜珈、衝浪以及間歇有氧，搭配即時顯示的運動數據資訊，讓使用者更專注掌握運動當下的身體狀態與成果，還有最準確的心跳速率追蹤，全天候執行的心率追蹤都能為你帶來準確數據，還有一連串深受使用者歡迎的Fitbit功能也可以在Google Pixel Watch上體驗，買即可享有6個月的 Fitbit Premium 服務，以獲取更詳盡的進階數據與資訊，打造更健康的生活。