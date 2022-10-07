男女交往後，很自然會進展到同居，卻也往往是感情裂痕的開始。一名男網友就表示，女友向自己撒嬌說要同居，搬出「房租你付，家事我包」的條件，他沒多想就答應，沒想到是惡夢的開始。

男網友在臉書《靠北租屋2.0》PO文「被哄騙來同居」，他表示，女友一直向自己提出同居要求，經過討論後，女友承諾家事全包，男方則負責房租全額，但才第一個月，女友就後悔，開始搬出各種藉口拒絕家事。

原PO表示，除了房租外，兩人外出遊玩、飲食費用全都是他出，但不知為何女友卻抱怨不公平，才第一個月，就拒絕洗碗，第二個月開始，衣服也不洗了，到了第三個月，連講好一人一半的寵物開銷費用也不出了。

「說是做家事，但也就是幫我準備早晚餐」，原PO說，女友所謂的做家事，也只是平常幫他準備早晚餐，洗個碗曬個衣服，平常打掃浴室，掃地拖地都是自己扛下，對方還一直不斷製造髒亂，牙線、紙屑亂丟，就連回家鞋子也都是隨便亂丟，不會放好，卻反過來抱怨「你為我做了什麼」。

原PO控訴，女友一邊抱怨，卻又一邊開口要他買房，還要求廚房要有中島設計，讓他氣得直說，如果自己哪天真的買房了，另一半絕不會是這個愛計較、生活習慣又差的女人，免得出力還要受氣。

文章曝光後，不少網友都搖頭勸直接分手：「生活中不能相互合作的人，不適合當伴侶」、「直接分就好了，有時間PO文沒時間分手」、「這種的還沒分手是自己的問題好嗎」、「既然已經看清，何不早點放彼此自由」、「快放生吧、遇到詐騙集團」，但也有人認為同居就是該互相包容，直指原PO比較適合獨居，不適合同居。