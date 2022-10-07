呂婕菲（上排左起）、凃惠源、夏沐及「B.T.O.D」淇揚（下排左起）、子賢、張龍昨出席記者會。（粘耿豪攝）

夏沐及「B.T.O.D」淇揚、子賢、張龍一起合作唱跳。（粘耿豪攝）

創作〈剪愛〉、〈聽海〉的知名音樂人凃惠源7日攜老婆呂婕菲以、女兒夏沐出席與寬寬整合行銷的加盟記者會，並宣布創立新音樂品牌「老凃的音樂世界」。凃惠源與小24歲的老婆呂婕菲結婚14年，2人去年喜迎兒子「小凃丁」，凃惠源透露與太太在年齡有差距，在溝通上也會有代溝，但2人特別體諒對方，給彼此時間緩衝、沉澱心情，事後再來理性溝通協調。

凃惠源、呂婕菲、夏沐目前都身為音樂創作人，形容3人是彼此的最佳心靈導師，凃惠源也提到與呂婕菲婚後很少吵架，有時是因為工作引起的意見不合等，2人都會互相退讓，不會把工作情緒帶回家，更強調夫妻倆不會吵隔夜架，多年來維持甜蜜互動，呂婕菲幸福說：「每次事後想一想，（凃惠源）你說的都是對的。」

凃惠源、呂婕菲開心陪著1歲多兒子成長，會想拼第2胎？她笑說，大家都會來問，現在一切順其自然，並憶起她剛生產後，心情很憂鬱、恐慌，甚至有次在家抱著小孩痛哭，讓凃惠源嚇壞，不過現在照顧兒子很上手，還笑虧兒子超黏爸爸，她一開始感到很輕鬆，如今卻有點失落，凃惠源則感性表示：「我現在作息時間都盡量變成跟兒子一樣，小孩子每天進步很大。」還自豪說兒子遺傳音樂天賦，「兒子現在聽到音樂都還會跟著打響指。」