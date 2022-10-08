南投縣政府為表達對結婚50年以上之佳偶的尊重和敬意，因從本月6日起於九族文化村分兩梯次辦理金婚、鑽石婚、白金鑽婚暨各類楷模表揚大會活動，也祝賀本縣攜手一甲子之夫妻並弘揚敬老精神。對此，國民黨南投縣長參選人許淑華今（8）日就在臉書上分享照片，直言「近千對佳偶牽手走過半世紀，相互包容扶持，不離不棄，家庭幸福美滿令人稱羨」，引發討論。

許淑華在臉書上表示，夫妻牽手超過五十年是百年修來的福份，前天她參加南投縣金鑽石婚楷模表揚活動，今年全縣結婚滿50年金婚夫婦共有591對、結婚滿60年鑽石婚夫妻有339對、結婚滿70年白金鑽婚夫妻則有31對，這讓許淑華直言，「近千對佳偶牽手走過半世紀，相互包容扶持，不離不棄，家庭幸福美滿令人稱羨，祝福佳偶們未來更恩愛幸福」。

此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「哇！人生何求，同甘共苦，享受人生」、「希望、現代年輕夫妻有同樣精神，長長久久、永結同心」、「哇，太美了，春天樱花纷飛，夏日蝶谷蘭韻，容顏玉嫩白雪，美瞳秋水伊人，太極緻浪漫了」、「南投人要有愛，南投鄉親才會純樸善良」。