中國共產黨第十九屆第七次中央委員會全體會議（十九大七中全會）將於9日召開，中華戰略學會資深研究員張競8日指出，十九大七中將審議中共二十大的黨章修正案。

張競說，依據《中國共產黨章程》之規範，在這第十九屆中央委員會所召開最後一次全體會議中，有許多議程以及議事課題，將會與中國共產黨第二十次全國代表大會議事項目與議程構成聯動關係，因此將十九大七中視為二十大之預備會議，其實亦不為過。

張競表示，從十九大二中到十九大六中各次會議，由中央政治局向中央委員會所提交報告，應當不會出現在此次議程中。此因十九大七中將專注於審議由第十九屆中央委員會，要向第二十次全國代表大會所提出之報告，所以應當不會再安排另份由中央政治局向中央委員會所提交報告。而該份由第十九屆中央委員會要向中國共產黨第二十次全國代表大會所提報告，已經在2022年9月9日先經過中央政治局先行審議，十九大七中只是繼續完成審議程序。

張競指出，在10月7日所召開之中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第七次全體會議中，由與會第十九屆中央紀律檢查委員會所審議通過，預備向第二十次全國代表大會所提交，並且接受審查之中央紀律檢查委員會報告，亦要在十九大七中進行後續審議，在通過後才能夠提交中國共產黨第二十次全國代表大會接受審查；此項程序已經明確表述在中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第七次全體會議公報內文。

值得注意的是，該報告在提交中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第七次全體會議審議前，曾於2022年9月9日先經過中央政治局先行審議後，才送交10月7日所召開之中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第七次全體會議進行後續審議程序。

張競說，9日所將召開第十九屆第七次中央委員會全體會議之議程，還要加上審議由2022年9月9日中央政治局所議決，預備最後要提交中國共產黨第二十次全國代表大會審議之黨章修正案，第十九屆中央委員會第七次全體會議完成審議黨章修正案，最終議決結果就會納入中國共產黨第二十次全國代表大會議程進行審議。