外傳新北市長侯友宜將在明（10）日成立競選總部，但沒有邀請國民黨大咖站台，僅有議員、里長到場相挺，對於這樣的情況，民進黨新北市長參選人林佳龍批評，這可以顯露他利用國民黨又切割國民黨的自私性格，更要製造一個「侯大於國民黨」的樣貌。

林佳龍批評，成立競選總部是喜事，應該敲鑼打鼓，但選在雙十節大家忙著國家的節慶，又沒有邀請國民黨大咖，確實令很多人一頭霧水，同時也顯示侯友宜狡猾的個性與自私的做法，就像過去遇到大案子，像是恩恩案或三重警察打人案，他都是一貫的切割。

林佳龍說，侯友宜明明是國民黨提名的市長候選人，卻跟國民黨切割，這樣的做好就是一方面利用國民黨，一方面卻又切割國民黨，並製造出一個侯友宜大於國民黨的樣貌，這樣的做法也慢慢引起大家的議論，不是有承擔的政治人物。

至於台北市已經敲定將在11月5日舉辦市長參選人辯論，為什麼台北能新北不能？因此林佳龍也再次向侯友宜喊話，不要用公辦政見會來取代參選人可以交互詰問的辯論，要求他可以正面直球對決，讓新北市民跟台北市一樣，有看一場精彩辯論的權利。