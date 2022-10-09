年底基隆市長選舉備受外界關注，而今（9）日一份最新的候選人民調曝光，結果顯示，國民黨謝國樑在多項指標皆領先對手、民進黨蔡適應。

此次基隆市長民調由《TISR台灣指標民調》自辦調查，共計有六項調查，分別為：基隆市民的投票意願、基隆市民對市長選舉的支持意向、基隆市民最不喜歡的市長人選、基隆市民對市長選舉的看好人選、基隆市民在藍綠雙強對決情勢下的市長支持人選、基隆市民認為基隆市最需加強的項目。

調查結果顯示，一定會去投票的民眾高達63.0%，可能會去投票的也有23.2%；支持意向方面，31.0%支持謝國樑，27.6%支持蔡適應；最不喜歡的市長人選，以蔡適應占20.2％最高，但也有高達59.6%受訪者未明確回答。

看好度部分，謝國樑31.9％、蔡適應31.1％；而若此次選舉為藍綠兩強對決，謝國樑得到了37.5%支持度，領先蔡其昌的35.5%；至於基隆市最需加強的項目，增加就業機會和發展工商業占34.3%、改善交通和加強大眾運輸占31.7%。

本民調調查時間自10月5日起至7日，調查範圍與對象為在基隆市7個行政區內設籍，年滿20歲的民眾，並且依政府公布的各行政區人口統計資料比率，採分層隨機抽樣方式，於基隆市住宅電話電腦資料庫中抽出電話門號後，再以隨機跳號方式替換末兩碼以做為實際撥出的電話門號，此民調共訪問1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。