有「全台最美果菜市場」稱號的新化果菜市場，9月16日試營運以來，已吸引逾10萬人次到訪，雙十國慶連假2天以來，單日人潮都破萬人，人氣爆表。台南市長黃偉哲今天也前往開箱，當場促銷香蕉及酪梨，吸引遊客搶購。

台南農產運銷公司總經理李芳林表示，試營運以來，發現多項仍待改進之處，包括停車規畫、批發市場人車爭道等問題，此外，考量周末10點過後幾乎都是零售散客，未來也考慮規畫周末採取批發、零售分時段營運，以因應觀光市場需求。

黃偉哲表示，新化果菜市場改建完成後，美輪美奐的屋頂觀景區吸引人潮一探究竟，希望民眾趁著連假尾聲，一起來開箱全國最美的新化果菜市場。

農業局表示，市場亮點之一為波浪型的綠化屋頂，除有建築散熱效果，也兼具觀光旅遊的功能，民眾至4樓觀景台即可一覽屋頂景觀及市場周邊風景。此外，在營運部分，後續也將陸續引進現代化資訊拍賣設備及建置冷藏區，打造符合現代化及全方位服務的批發市場，發揮批發市場集散、產銷調節功能。

李芳林也說，果菜市場攤商向來都以批發為主，但營運以來發現，假日幾乎都是觀客，而且散客來自面八方，意外拓展新的通路，如最近即接獲南科廠商訂單，後來才知道對方利用假日來訪、買水果，回去後也向公司推薦可就近訂購的消息，「成為觀光景點的意外收穫，開發了潛在客戶。」